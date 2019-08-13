Московский Парк Горького встретит свой день рождения 17 августа

Посвященный 91-ой годовщине Парка Горького фестиваль пройдет в субботу, сообщает пресс-служба парка.

Организаторы подготовили для гостей настоящее музыкальное шоу и необычные угощения. Основные события в пройдут в партерной части: на площади перед фонтаном и Пушкинской набережной. В субботу с 12:00 пройдет концерт с участием российских звезд. В оба выходных дня с 11:00 посетителям парка можно будет попробовать блюда, представленные лучшими московскими ресторанами.

Кроме того, организаторы фестиваля приготовили для гостей небольшой сюрприз. В конце праздника выступит лидер известной российской рок-группы - на данный момент его имя остается в тайне.

Вход на мероприятия - свободный. Москвичи и гости столицы смогут на выходных окунуться в атмосферу хорошей музыки, вспомнить хиты и просто отдохнуть от городской суеты.