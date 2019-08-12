Тринадцать человек пострадали в результате взрыва в пригороде Багдада

Мощный взрыв прогремел в южном пригороде Иракской столицы в понедельник вечером на военной базе в районе Эд-Дора, где проводилась утилизация старых боеприпасов.

Об этом, ссылаясь на иракское Министерство здравоохранения, сообщает телеканал Al-Sumaria. При этом отмечается, что ранения в результате взрыва получили не менее 13 человек, к счастью у всех легкие повреждения.

Ранее в понедельник телеканал Sky News Arabia сообщил, что непосредственно после взрыва в Эд-Доре американское посольство, которое находится в центре Багдада, в так называемой «зеленой зоне», включило сигнал предупреждения об опасности, так как несколько снарядов упали и разорвались неподалеку от здания.