Онищенко призвал перекрыть западное финансирование организаторам незаконных митингов

Первый зампредседателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал прошедшие в Москве митинги в поддержку незарегистрированных на выборах в Мосгордуму кандидатов из команды Навального, в подписных листах которых было обнаружено большое число поддельных подписей и даже автографы мертвых людей.

По мнению Онищенко, которое в понедельник вечером приводит Федеральное агентство новостей, последние события показали, что законодательство о народных собраниях нужно усовершенствовать путем ужесточения ответственности, вплоть до уголовной за драки с полицией или за повторные административные нарушения. При этом парламентарий отметил, что необходимо активнее пользоваться возможностями действующего законодательства, по отношению к организаторам незаконных акций, и по пресечению финансирования, которое выделяется Западом на раскачивание обстановки в РФ.

«Да, конечно, законодательство в области пресечения массовых правонарушений на несогласованных акциях должно перманентно совершенствоваться. Но уверен, что законы, которые у нас сегодня уже есть, не используются в полной мере», — добавил депутат.

При этом он выразил мнение, что в первую очередь к ответственности необходимо привлечь организаторов согласованного с московским властями концерта-митинга, который состоялся в минувшую субботу 10 августа на проспекте Сахарова. По его словам, организаторы не выполнили обязательства, что мероприятие будет проходить по заявленной теме.

«Напомню, прямо с трибуны там прозвучал призыв: "Пойдемте на Китай-город!" Это, вообще, как? Если разрешенное мероприятие превращается в открытый призыв к нарушению порядка, значит, организаторы должны понести наказание. Тем более, что это был субботний день, когда на улицах было много москвичей», — подчеркнул Онищенко.

По мнению депутата, у правоохранителей имеются все основания задать очень серьезные вопросы устроителям митинга-концерта, допустившим подобное нарушение. Все задержания, которые произвели полицейские 10 августа были совершены не на проспекте Сахорова, а в ходе провокации, которую во время согласованного митинга со сцены анонсировал один из выступавших, которого пригласили и дали ему слово организаторы шоу. Именно после этого на московские улицы вышли боевики, заранее подготовленные к стычкам с полицией, напомнил Онищенко.