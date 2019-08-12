Ковитиди назвала организаторов незаконных митингов в Москве лжепатриотами

Незаконные митинги в Москве, организованные с целью спровоцировать массовые беспорядки, показали, что речь идет не о политической акции за свободные выборы, а о спланированном преступлении.

Такое мнение в понедельник высказала российский сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди, отметив, что реакцией любого цивилизованного общества на подобные действия стал бы беспристрастный суд и наказание, соответствующее законодательству.

Мнение крымского сенатора приводит информационное агентство «НьюИнформ».

Напомним: в субботу 10 августа в Москве на проспекте Сахарова прошел митинг-концерт, организованный в поддержку так называемых «независимых кандидатов», проваливших избирательную кампанию на выборы в Мосгордуму и попавшихся на подделке подписей избирателей. Люди для участия в митинге свозились организаторами из регионов, также на мероприятии присутствовали провокаторы. Для привлечения молодежи выступить на митинге пригласили современных популярных музыкантов.

По словам Ольги Ковитиди, организаторы провокаций на митинге и стычек с сотрудниками правоохранительных органов должны понести наказание за свои действия.

«Мы сегодня открыто видим связь ряда участников протестных акций с организациями, которые признаны иностранными агентами и попытки этих лиц организовать какие-то действия, чтобы взбудоражить ООН. Вся эта погань повылазила, но все это им с рук не сойдет», — заявила она.

По словам сенатора, людей, попавших под влияние провокаторов, никто не тронет, но тем лжепатриотам, кто, под видом борьбы за справедливость пытаются разложить Россию, придется отвечать.

Также Ольга Ковитиди напомнила, что на сайте американского посольства в Москве до сих пор в открытом доступе находится карта так называемых «прогулок» оппозиционеров, к которым они приглашали присоединяться своих сторонников.

«Для чего Штаты это делают? Более того, мы отслеживаем и видим попытку с помощью одной из крупнейших компаний в США, навязать российским гражданам сформулированную позицию США по выборам в МГД», — добавила политик.

В заключение сенатор подчеркнула, что Москва будет защищать свой суверенитет и не допустит внешнего вмешательства во внутренние дела страны.