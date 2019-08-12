Эксперт призвал ужесточить закон о митингах, чтобы «оппозиция» не устроила майдан в РФ

После того, как так называемые «оппозиционеры» устроили в Москве массовые беспорядки, российская власть должна ужесточить закон о митингах и пресечь таким образом попытки устроить в стране майдан. Такое мнение в беседе с изданием «НьюИнформ» высказал публицист, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», политолог Юрий Самонкин.

Таким образом он прокомментировал предложение членов Совета Федерации принять поправки к закону о народных собраниях, закрепляющие в городах места проведения политических акций, за пределами которых митинговать у страивать шествия будет запрещено.

По словам главы временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению внешнего вмешательства в российские внутренние дела Андрея Климова, опыт закрепления мест для проведения мероприятий политического характера можно позаимствовать у Брюсселя:

«Там вы можете делать то, что вам хочется, только на определенных пространствах, а выход за них заблокирован. Я сам видел колючую проволоку, ежи и видел людей с боевыми скорострельными винтовками. Это надо иметь в виду. У нас ничего подобного нет, и, надеюсь, не понадобится. Но в законе это все должно быть четко зафиксировано», — пояснил Климов, в частности.

При этом он добавил, что подобная мера направлена в первую очередь на обеспечение безопасности граждан, так как помешает провокаторам вовлекать в незаконные шествия и массовые беспорядки простых людей, а также не позволит митингующим парализовывать движение автотранспорта.

Комментируя эту инициативу сенаторов, Юрий Самонкин отметил, что организаторов незаконных митингов и провокаторов из числа протестующих необходимо привлекать к уголовной ответственности. По его словам, российским властям необходимо ужесточить закон о митингах еще и потому, что незаконные акции радикального характера мешают другим кандидатам вести избирательную компанию.

«Кроме того, незаконные акции либералов мешают москвичам и гостям столицы передвигаться по городу и посещать культурные места Москвы, поскольку в случае беспорядков МВД и Росгвардия перекрывают улицы, — добавил эксперт. — Введение именно уголовной ответственности в отношении организаторов и провокаторов поможет правоохранительным органам вовремя пресекать подобного рода провокации и попытку сделать Майдан в России».

Напомним: в минувшую субботу 10 августа в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный властями митинг-концерт, организованный, как и предшествующие незаконные акции в поддержку так называемых «независимых кандидатов», проваливших подписную кампанию на выборах в Мосгордуму. Из-за обнаруженного в подписных листах сторонников Навального большого числа фальсифицированных подписей и даже данных умерших людей им было отказано в регистрации на предстоящие выборы, чем они и воспользовались как предлогом для попыток устроить в столице массовые беспорядки.