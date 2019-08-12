Депутат призвал судить организаторов незаконных митингов по статье УК за беспорядки

Член комитета по законодательству и государственному строительству ГД Евгений Марченко, беседуя с «Политикой сегодня», заявил, что необходимо ужесточить наказание за организацию незаконных митингов и маршей из-за беспорядков, которые устраивают «мирные» протестующие. Например, ориентируясь на европейские страны, повысить штрафы за призывы к участию в незаконных акциях.

«Нужно ужесточить наказание. Посмотрите, какие на Западе штрафы — по миллиону рублей. Если не больше! До десятка тысяч евро», — возмущается депутат.

Во время «мирных прогулок» протестующие били стекла на машинах, разбрасывали дымовые шашки и мешали движению транспорта.

Марченко также предложил привлекать организаторов незаконных маршей не только к административной ответственности, но и к уголовной, поскольку призывы к участию в несогласованных акциях приводят к массовым беспорядкам.

Поправки в УК РФ позволят решить и другую проблему, полагает депутат. На последних маршах присутствовало много несовершеннолетних. Так, если ребенок придет на митинг, на организатора незаконной акции можно будет оформить дело по 150 статье УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Общественный деятель Сергей Карнаухов также предложил обогатить административный и уголовный кодекс России в отношении митингов заимствованиями с Запада, если оппозиция так настаивает. В эфире он рассказал, что супер-новеллой стала бы модернизация законодательства в отношении лица, которое отвечает за согласование мероприятия. По мнению политика, финальной инстанцией, с которой стоит согласовывать митинг должна быть полиция.