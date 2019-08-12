Юрист назвал массовые беспорядки основной целью митингов «оппозиции» в Москве

Организаторы массовых беспорядков в Москве грубо нарушают Конституцию РФ во время незаконных митингов в центре города. Речь идет о 17 статье, в которой сказано прямо, что «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».

Сторонники потасовок с правоохранителями перекрывают трассы, нарушают движение транспорта, собираясь в не предназначенных для этого местах. Все это нарушает права и свободы горожан и гостей Москвы, пишет «НьюИнформ».

В субботу, 10 августа, на проспекте Сахарова в центре российской столицы состоялся митинг-концерт, который организовали так называемые оппозиционеры в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Для привлечения молодежи они пригласили на мероприятие известных исполнителей, выступивших перед собравшимися.

Однако важно отметить, что большую часть участников митинга в Москве составили приехавшие из других регионов люди. Кроме того, многие явились на проспект только для того, чтобы посмотреть на выступление артистов. В результате с виду политический митинг стал развлекательным шоу.

Заслуженный юрист России, заведующий кафедрой криминалистики Университета им. Кутафина Евгений Ищенко считает, что мероприятия в центре Москвы являются спланированной акцией, которая организовывается с целью нарушения общественного порядка.

«Если им (организаторам митинга) дадут команду нарушать общественный порядок, они будут нарушать. Речь идет об организованных акциях, заранее спланированных. Обычный человек не пойдет просто так крушить, ломать, провоцировать», — отметил эксперт.

Ищенко подеркивает, что вопрос с акциями весьма серьезен, ведь он затрагивает права и свободы других людей, а также нарушается и 17 статья высшего нормативного правового акта РФ — Конституции.