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21:10   12 Августа 2019
Россия

Фигурант «болотного дела» арестован за нецензурную брань на митинге в Москве

Фигурант «болотного дела» арестован за нецензурную брань на митинге в Москве

Алексей Полихович — фигурант так называемого «болотного дела» Ч который на согласованном московскими властями митинге в минувшую субботу 10 августа позволил себе нецензурно выругаться со сцены на проспекте Сахарова, по решению Мещанского суда Москвы помещен под арест на 13 суток.

Об этом в понедельник вечером сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на адвоката Полиховича — Светлану Сидоркину.

«Суд признал Полиховича виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ему назначено наказание в виде административного ареста на 13 суток», — рассказала юрист.

Ранее Полихович был признан виновным в беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года и приговорен к 3,5-годичному заключению. Выступая позавчера на митинге в Москве, он позволил себе нецензурные оскорбления сотрудников правоохранительных органов.

Напомним: 10 августа в Москве прошел четвертый митинг в поддержку так называемых «независимых кандидатов», которым Мосгоризбирком ранее отказал в регистрации на выборах в Московскую городскую думу из-за большого числа поддельных подписей и автографов умерших людей, выявленных в сданных на проверку подписных листах. Из всех акций, устроенных оппозицией, лишь две были согласованы столичными властями. Остальные были незаконными, по факту организации которых Следственный комитет возбудил уголовные дела.

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Автор: Александр Люблинский
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