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20:25   12 Августа 2019
Весь мир

Израиль готовит курдский «спецназ», для противодействия Турции и арабским странам

Израиль готовит курдский «спецназ», для противодействия Турции и арабским странам

Израиль уже давно организовал в Иракском Курдистане курсы военной подготовке, на которых «спецназовцами» становятся представители клана Барзани и клана Талабани, а в последнее время к ним присоединились и члены Рабочей партии Курдистана (запрещенной в Турции).

Израильские инструкторы на этих курсах помимо боевой подготовки преподают курдским бойцам ведение диверсионных операций. К этому кружку по интересам очень хотят примкнуть сирийские курды. Об этом, ссылаясь на собственные источники, в понедельник сообщает Федеральное агентство новостей.

В частности, по данным источника, договоренность о прибытии в Иракский Курдистан представителей службы безопасности проамериканских «Демократических сил Сирии» - «Асайиш» была достигнута недавно в городе Касрая, который расположен на подконтрольной Штатам части сирийской провинции Дейр-эз-Зор. При этом, источник отметил, что обучение на израильских курсах могут проходить не только сирийские курды, но и бывшие бойцы ИГ*(запрещенной в России террористической группировки», которые вовремя переметнулись в ряды SDF. Террористов будут обучать эффективному проведению диверсий против сирийских правительственных сил к западу от Евфрата с восточного берега реки.

Также есть версия, что силами боевиков «Асайиш» планируется бороться против турецкой экспансии в Сирии, так как члены РПК уже активно выступают против турецких формирований и подконтрольных Анкаре группировок и в самой Турции, и на севере Ирака и Сирии.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, обе эти версии весьма вероятны и могут существовать в равной степени.

* - Израиль готовит курдский «спецназ», для противодействия Турции и арабским странам

 

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #курды #политика #израиль #весь мир #заговор

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