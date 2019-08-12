Троицкий суд Москвы на 300 тысяч рублей оштрафовал Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву. Подчеркивается, что протокол составляли по результатам несанкционированной акции, прошедшей в Москве 3 августа.

Ранее накопившиеся административные штрафы на сумму в 630 000 рублей все же не помогли задержанной 10 августа в четвертый раз Соболь осознать последствия организуемых ею провокаций в Москве. Стоит отметить, что трехкратное привлечение к ответственности по статье 20.2 КоАП имеет все законные основания для возбуждения в отношении нее уголовного дела.