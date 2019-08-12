Федоров требует ужесточить наказание для участников незаконных митингов в Москве

Депутаты Госдумы РФ рассмотрят перспективу внесения правок в Уголовный кодекс страны в отношении людей, которые неоднократно принимают участие в организации массовых беспорядков. Об этом заявил депутат ГД РФ Евгений Федоров. Его слова приводит в понедельник, 12 августа «ПолитРоссия».

Парламентарий отметил, что на все оппозиционные мероприятия ходят приблизительно одни и те же люди, которые профессионально занимаются провокациями и организацией массовых беспорядков.

«Мы уже заметили, что сформировалась группа порядка четырех-пяти тысяч человек, которые сознательно идут на прямое нарушение закона», — заметил Федоров.

Он подчеркнул, что эта группа хорошо финансируется. Состав группы, заметил парламентарий, находится либо за рубежом, либо в других регионах РФ. В задачу этих людей входит организация настоящего хаоса на улицах столицы.

«То есть это очевидная преступная группа», — добавил Федоров.

Оппозиция, подделывавшая подписи, провела ряд незаконных митингов и одну законную акцию, которая переросла в обычный концерт, а после в несанкционированное шествие. Стоит отметить, что экс-кандидаты могли доказать собственную правоту в суде, куда их неоднократно приглашали, однако они решили нарушать закон, получать штрафы и административные аресты.

По факту несанкционированной акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. В общей сложности, в тот день было задержано свыше тысячи провокаторов и составлено более 200 административных протоколов о нарушении законодательства.