Взрыв газа произошел в жилом доме в Москве

Стена жилого дома обрушилась из-за хлопка газа на юге Москвы. Об этом 12 августа пишет ТАСС, ссылаясь на представителя пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве заявили, что хлопок случился на втором этаже пятиэтажного дома.

«Произошло обрушение стены и нарушено остекление», — передает ТАСС слова собеседника агентства.

По словам представителя МЧС, за медицинской помощью пока что никто не обращался.

«Возгорание было ликвидировано, службы города сейчас находятся на месте», — цитирует РБК слова представителя пресс-службы.

По данным пресс-службы, возгорание произошло по адресу Нагорная улица, дом 18, корпус 3. Хлопок газовоздушной смеси с дальнейшим возгоранием площадью 0,5 квадратных метров произошел в жилом доме.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате взрыва.