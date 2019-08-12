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19:23   12 Августа 2019
Россия

Взрыв газа произошел в жилом доме в Москве

Взрыв газа произошел в жилом доме в Москве

Стена жилого дома обрушилась из-за хлопка газа на юге Москвы. Об этом 12 августа пишет ТАСС, ссылаясь на представителя пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве заявили, что хлопок случился на втором этаже пятиэтажного дома. 

«Произошло обрушение стены и нарушено остекление», — передает ТАСС слова собеседника агентства. 

По словам представителя МЧС, за медицинской помощью пока что никто не обращался. 

«Возгорание было ликвидировано, службы города сейчас находятся на месте»,  — цитирует РБК слова представителя пресс-службы. 

По данным пресс-службы, возгорание произошло по адресу Нагорная улица, дом 18, корпус 3. Хлопок газовоздушной смеси с дальнейшим возгоранием площадью 0,5 квадратных метров произошел в жилом доме.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате взрыва.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #взрыв #общество #взрыв газа

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