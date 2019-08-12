Полиция проводит проверку после применения силы к активистке на акции в Москве
Проводится служебная проверка по факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка во время несогласованной акции 10 августа 2019 года. Об этом 12 августа информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Отмечается, что проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства, инициирована по решению руководства ГУ МВД по Москве. В МВД заверили, что по итогам проверки виновные будут привлечены к ответственности.
Кроме этого, в ведомстве опровергли размещенную в СМИ информацию о личности ударившего девушку сотрудника МВД.
«Официально заявляем, что информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности, указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет», — информирует пресс-служба.