Арестован четырнадцатый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

Московский суд арестовал до 11 октября активиста партии «Яблоко» Валерия Костенка — 14-го фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом 12 августа информирует РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Костенку меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 11 октября», — огласила решение судья Евгения Николаева.

За участие в массовых беспорядках Костенку грозит от трех до восьми лет за решеткой. Ранее адвокат активиста Константин Кузьмин заявлял, что Костенок раскаивается и признает вину. Это позже подтвердилось в суде.

Сам активист заявил о готовности содействовать наблюдению за ним, а также «беспрепятственно открывать сотрудникам правоохранительных органов дверь».

Ранее в центре Москвы 27 июля и 3 августа прошли несогласованные митинги, превратившиеся в массовые беспорядки. За их организацией стояли недопущенные до выборов кандидаты в Мосгордуму, в том числе Любовь Соболь Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. Мосгоризбирком отказал сторонникам Навального из-за липовых подписей. Во время проверки эксперты нашли автографы уже умерших и никогда не существовавших людей.

Несмотря на законное обоснование отказа, «оппозиция» призвала россиян к участию в нелегальных протестах. Полиция несколько раз предупреждала нарушителей закона, что акция не согласована, требуя уйти. Но провокации продолжались. Нарушители порядка были задержаны.