США могут обмануть Эрдогана, чтобы сохранить присутствие курдов в Сирии
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу ранее призвал решить проблемы, возникшие между Сирией и Турцией, с правительством САР.
Призыв Кылычдароглу был необходим для обеих стран. Из Турции в адрес Сирии прозвучало предложение о мире. Причем, его никому не удастся достичь без переговоров с официальным Дамаском. Турецкая оппозиция это поняла, а вот что насчет президента Турции Реджепа Эрдогана? С таким вопросом журналисты ФАН обратились к эксперту.
По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, при переговорах с центральным правительством Сирии турки не смогли бы удовлетворить захватнические амбиции. Даже если не брать в расчет напряженные отношения Анкары и Дамаска, в любом случае диалог должен быть многоплановым. Эксперт напомнил, что сирийские территории за Евфратом сейчас неподконтрольны Дамаску. Для этого потребовался бы договор между Сирией и курдами, а России, возможно, пришлось бы стать посредником.
В любом случае турки никогда не смогли бы занять Хасаки и Ракки, а речь шла бы только о введении на эти территории подразделений САА, считает собеседник агентства. На другое Сирия бы не согласилась, подчеркнул он. Поэтому Турция продвигает личные интересы в диалоге с Америкой, которая и сама незаконно занимает сирийские территории за Евфратом.
Однако эксперт уверен, что нельзя доверять последнему прорыву в переговорах по Сирии, ведь Штаты могут снова обмануть Эрдогана в интересах курдов — других партнеров американцев.
«Складывается ощущение, что американцы все-таки играют с турками. Мы прекрасно помним, как они год назад «договорились» по ситуации в Манбидже. Была сделка по выводу курдских отрядов оттуда, по совместному патрулированию. В действительности же там до сих пор ничего не изменилось <...> Для США курды — это залог их присутствия на востоке Сирии, поэтому им как-то приходится лавировать между двумя своими партнерами, которые приходятся друг другу врагами», — резюмировал Онтиков.