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17:58   12 Августа 2019
Россия

Эфиопия будет представлена ​​на высшем уровне на саммите РФ — Африка

Эфиопия будет представлена ​​на высшем уровне на саммите РФ — Африка

Посол Эфиопии в России Алемайех Теген заявил, что на предстоящем российско-африканском саммите Эфиопия будет представлена на самом высоком уровне — президентом или премьер-министром страны. Об этом 12 августа сообщает «Спутник». 

«Отношения между Эфиопией и Россией занимают важное место в отношениях между Африкой и Россией … Предстоящий саммит рассматривается эфиопской стороной как стратегический. Эфиопия будет представлена ​​на самом высоком уровне», — заявил посол. 

Он также добавил, что страну на мероприятии представит либо президент, либо премьер-министр. 

Тегену надеется, что РФ примет участие в развитии африканской инфраструктуры, железных дорог и IT-технологий, а также в добыче природных ресурсов.

Посол подчеркнул, что Африка планирует расширять сотрудничество с РФ, чтобы обеспечить международную безопасность и стабильность. 

Первый в истории саммит Россия — Африка пройдет в городе Сочи с 23 по 24 октября. В мероприятии должны принять участие главы почти 40 государств. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #саммит #африка #эфиопия

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