Эфиопия будет представлена ​​на высшем уровне на саммите РФ — Африка

Посол Эфиопии в России Алемайех Теген заявил, что на предстоящем российско-африканском саммите Эфиопия будет представлена на самом высоком уровне — президентом или премьер-министром страны. Об этом 12 августа сообщает «Спутник».

«Отношения между Эфиопией и Россией занимают важное место в отношениях между Африкой и Россией … Предстоящий саммит рассматривается эфиопской стороной как стратегический. Эфиопия будет представлена ​​на самом высоком уровне», — заявил посол.

Он также добавил, что страну на мероприятии представит либо президент, либо премьер-министр.

Тегену надеется, что РФ примет участие в развитии африканской инфраструктуры, железных дорог и IT-технологий, а также в добыче природных ресурсов.

Посол подчеркнул, что Африка планирует расширять сотрудничество с РФ, чтобы обеспечить международную безопасность и стабильность.

Первый в истории саммит Россия — Африка пройдет в городе Сочи с 23 по 24 октября. В мероприятии должны принять участие главы почти 40 государств.