Блогер Ortega усомнился, что фанаты Face помогут Соболь вернуть доверие избирателей

Результаты проведенного оппозицией опроса участников митинга на проспекте Сахарова 10 августа, гласящие, что 80% участников акции были москвичами, нельзя считать объективными.

Такое мнение в понедельник в беседе с Федеральным агентством новостей высказали эксперты.

Напомним: по данным МВД, участие в санкционированной властями акции на проспекте Сахарова в Москве, которая прошла в минувшую субботу 10 августа, приняли 20 тысяч человек. При этом по «Белому счетчику» оппозиции, мероприятие посетили 50 тысяч человек. Интересно, что для завлечения молодежи на акцию, организаторы объявили, что на проспекте Сахарова в субботу будут выступать музыканты Face, «Кровосток» и «Айспик», которые чрезвычайно популярны у подростков. Именно благодаря этому, акция прошла при большом стечении народа, большую часть которого, однако, составляли лица, не достигшие 18 лет, а значит не имеющие права голоса на предстоящих выборах в Мосгордуму.

При этом волонтеры, по просьбе антрополога Александры Архиповой и политолога Алексея Захарова, опросили 309 человек – что составляет 1,5 процента от 20 тысяч участников акции, по данным МВД Москвы, и 0,6% от 50 тысяч, если верить данным «Белого счетчика». При этом статистическая погрешность, как отмечается, составляет примерно 5,6%, что составляет 17 человек из 309 опрошенных. В любом случае, подобные цифры заставляют усомниться объективности и правдивости результатов опроса. Всем респондентам был задан вопрос об их месте жительства, и 80% ответили, что они якобы проживают в Москве. В то же время более половины опрошенных уточнили, что родились они не в столице. Логично предположить, что они, даже если и живут в Москве, то снимают там квартиру, но столичной прописки не имеют, а, следовательно, и голосовать на выборах в Московскую городскую думу не смогут.

Очевидно, что заказчики этого недостоверного опроса пытались опровергнуть официальную статистику МВД о том, что лишь треть собравшихся на митинг 10 августа составляли москвичи, но необходимо отметить, что он не может быть репрезентативным, а выборка в 300 человек не представляет гендерную совокупность.

По словам автора популярного Telegram-канала Ortega, организаторы митинга на проспекте Сахарова изначально не имели шанса выиграть выборы в Мосгордуму и не пытались честно собирать подписи в свою поддержку. При этом эксперт отметил, что митинг был организован в соответствии с законом и проходил без нарушений правопорядка. Основными участниками мероприятия, добавил он, были фанаты рэпера Face – то есть несовершеннолетние подростки, и поэтому уже не важно, были они москвичами или приезжими – они в любом случае не являются избирателями на предстоящих выборах.

«На самом деле, хорошо, что несколько десятков тысяч человек пришли послушать модную музыку в центре города. Послушали — и разошлись. Но это не превратит подписи, собранные Соболь с кладбищ, в настоящие. То есть это не превратит подписи покойников в подписи реальных людей, — подчеркнул блогер. — Это не изменит российскую избирательную систему таким образом, чтобы люди без сбора подписей занимались их рисовкой, и были бы допущены к выборам как кандидаты и назвали бы это «своей великой победой над режимом». Это нонсенс, это абсурд. Шансы на успех в выборах [у так называемой «оппозиции»] нулевые».

В заключение эксперт отметил, что, по его мнению, отказ некоторым кандидатам в регистрации на выборах – например, Корсакову и Беседину – действительно было бы хорошо перепроверить, но к сторонникам Навального это не относится – они изначально не ставили себе цели честно собрать подписи и ориентировались на скандал, на шантаж властей и незаконные акции.

Также в объективности результатов опроса оппозиции усомнился и социолог, аналитик Алексей Филиппов. Он отметил, что данные о количестве участников опроса от МВД и «Белого счетчика» различаются слишком сильно, что говорит о завышении либо занижении показателей одной из сторон.

«Я не думаю, что правоохранители пошли бы на искажение статистики, так что, скорее всего, цифры подменили представители «Белого счетчика». Кому это надо — вопрос другой», — отметил Филиппов.

При этом он также, как и предыдущий эксперт, обратил внимание на формат мероприятия, указав, что, по сути, люди пришли на концерт, а не на митинг:

«Люди пришли насладиться музыкой, политический аспект им, простите, до лампочки. Стоит обратить внимание и на исполнителей — это кумиры молодежи, которой нет 18 лет, и, соответственно, голосовать они не могут».

Также Филиппов добавил, что бесплатный концерт известных музыкантов – молодежных кумиров, очевидно, привлек слушателей из других городов.

Напомним: в Москве с 14 июля не утихают акции, организованные так называемыми «независимыми кандидатами», которым Мосгоризбирком отказал в регистрации на предстоящих выборах из-за большого числа подписей мертвых или несуществующих людей. Уличенные в массовой подделке подписей Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и другие сторонники Навального, воспользовались ситуацией, как поводом для акций протеста, из которых московские власти согласовали только две, остальные проходили незаконно.

К настоящему моменту все незарегистрированные кандидаты находятся под административным арестом за организацию незаконных митингов, кроме Любови Соболь, которая прикрылась от ареста наличием маленькой дочерью. Тем не менее, суд обязал ее выплатить три штрафа на общую сумму 630 тысяч рублей. Также Соболь уже является фигурантом двух уголовных дел.