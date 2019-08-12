Соболь накопила «административок» за призывы к беспорядкам на уголовное дело

Накопившиеся административные штрафы на сумму в 630 000 рублей не помогают задержанной 10 августа в четвертый раз сотруднице навальновского ФБК Любови Соболь понять незаконность собственных действий и оценить последствия организуемых ею беспорядков в Москве. Для восстановления порядка на улицах Москвы юристом так называемого ФБК должны заняться в СК РФ, возбудив уголовное дело. Трехкратное привлечение к ответственности по статье 20.2 КоАП имеет для этого все законные основания.

Соболь получила законный отказ в регистрации в качестве кандидата на выборах в МГД после обнаружения махинаций с подписями, «мертвых душ» в подписных листах и других нарушений. Однако юрист ФБК осталась недовольна этим решением и стала организатором и агитатором многочисленных массовых акций в Москве.

Все незаконные акции нарушали общественный порядок, а в некоторых случаях и вовсе угрожали жизни и здоровью жителей и гостей столицы, самих участников акций и полицейских. Кроме того, эти акции посещали дети, которые могли стать жертвами провокаций со стороны агрессивно настроенных участников.

Эти несанкционированные сборища, учиненные Соболь, причинили городу и простым москвичам серьезные финансовые убытки. Из-за действий толпы пострадал Мосгортранс, ведь собравшиеся специально перекрывали транспортные магистрали. Помимо того, деньги незапланированно тратились мэрией на усиление, доставку работников полиции, ОМОНа, Росгвардии и спецтехники, чтобы обеспечить безопасность москвичей. Об этом ФАН рассказал в отдельном спецрепортаже.

Сама же Соболь за свои противоправные деяния неоднократно привлекалась к административной ответственности. Однако несмотря на достаточно жесткие меры полиции и судебной системы, которые демонстрируют недопустимость проведение подобных акций, Соболь же демонстрирует показное равнодушие к закону.