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17:37   12 Августа 2019
Россия

Дети в России стали чаще страдать ожирением

Дети в России стали чаще страдать ожирением

Число страдающих ожирением детей в возрасте от нуля до 14 лет выросло на 5% по сравнению с 2017 годом. Об этом 12 августа пишет ТАСС, ссылаясь на данные Минздрава РФ. 

Количество детей с ожирением в возрасте от нуля до 14 лет составило 338, 5 тысяч в 2018 году, а в 2017 году — 321,6 тысяч, сказано в статистическом сборнике министерства. В прошлом году было зафиксировано 1211,5 случая на 100 тысяч населения, а в 2017 году — 1252,3 случая. 

Больше всего детей, страдающих ожирением, выявлены в Севером-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, где на 100 тысяч населения приходится от 1482 до 1547 пациентов в зависимости от региона. Лидирующие регионы по детскому ожирению в СЗФО — Архангельская область и Республика Карелия. Что касается ПФО, там лидируют Ульяновская и Оренбургская области. В СФО на первом месте Алтайский край и Иркутская область.

При этом самые минимальные показатели зафиксированы в Чеченской республике и Севастополе. 

В документе отмечается, что показатели рассчитаны по данным о численности населения по состоянию на 1 января 2018 года. После уточнения численности показатели также могут измениться.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #минздрав #ожирение

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