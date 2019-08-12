Зеленский потребовал уволить глав СБУ в трех областях

Лидер Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ривненской, Волынской и Житомирской областях. Об этом сообщает УНИАН в понедельник, 12 августа.

Такое заявление президент сделал во время совещания в Житомирской области. Оно было посвященного вопросам незаконной добыче янтаря. Как подчеркнул зампредседателя офиса главы государства по экономическим вопросам Алексея Гончарука, правоохранители в регионах добычи янтаря «сотрудничают с бандитами», поэтому их нужно уволить.

Кроме того, Зеленский дал ряд других распоряжений. Так, он обратился к начальнику Национальной полиции Украины Сергею Князеву с требованием снять с должностей глав районных отделов ведомства в трех областях.