В социальных сетях пользователи продолжают распространять призывы выходить на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Не остаются в стороне и некоторые российские СМИ. «Не бойтесь выходите на митинги. Проявляйте солидарность. Не молчите», — призывал блогер Алексей Навальный на сайте «Эха Москвы», которое формально «живет» на государственные деньги.

Публиковался на блог-платформе и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. «Встаньте и идите – докажите, что вы граждане, которым больше не нужны никакие рамки», — призывал Гудков нарушить согласованный формат мероприятия. Муниципальный депутат по Красносельскому округу Москвы Илья Яшин тоже публикуется на «Эхе». «А завтра в 14:00 я приду к мэрии по адресу: улица Тверская, 13. Потому что если завтра там будет мало народу, никто мои юридические аргументы не услышит», — агитировал он в одном из своих материалов в преддверии несогласованной акции в столице.

Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин полагает, что российские власти неоправданно тратят деньги на медиа, которые агитируют граждан выходить на незаконные акции.

«Вдумайтесь, какая существует ситуация. Есть информационные центры, которые на деньги, которые получают от государства, ведут работу против этого государства. Своего же государства», — возмутился Аничкин.

Общественник добавил, что в России всегда существовала прослойка людей, которая за деньги пыталась нанести удар по своему же государству. Член ОП предложил реформировать уголовный кодекс России, чтобы ужесточить ответственность за действия направленные против государства. С членом ОП согласился член Совета Федерации Олег Морозов.

«Если какие-то СМИ частное или тем более государственное призывает к незаконным действиям, то это уголовно наказуемое деяние», — сказал Морозов.

Сенатор заметил, что такие действия СМИ можно классифицировать, как подстрекательство. Если к незаконным акциям призывают западные медиа, то это уже вмешательство во внутренние дела государства.

«Было бы странно, если бы РТ призывал граждан США совершать какие-то противоправные действия. Это вызвало бы вселенский шок», — считает сенатор, напоминая, что посольство США в Москве разместило на своем сайте маршрут несанкционированной акции 3 августа, что вызвало вопросы у российского МИДа.

Эхо массовых беспорядков усиливает рупор западной пропаганды. Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее предложила провести проверку по факту вмешательства иноагентов в московские выборы. Посольство США в Москве опубликовало маршруты движения протестующих на незаконном марше с указанием, когда начнется мероприятие и когда закончится. По словам представителя МИД, «90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию». Захарова добавила, что пытались вмешаться во внутренние дела РФ и немецкие СМИ. Такие как Deutsche Welle. Канал публиковал призыв к москвичам выходить на акцию протеста.