Житель Карелии выиграл квартиру в Москве и стал мультимиллионером благодаря лотерее

Житель Карелии выиграл в Государственной жилищной лотерее квартиру в Москве и 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото» в понедельник, 12 августа.

Уточняется, что победитель еще не забрал. Номер его билета — 999946713848. Победитель выиграл двухуровневую трехкомнатную квартира возле станции метро «Ботанический сад» стоимостью в 33 миллиона рублей.

Как отметили в пресс-службе, счастливчик может отказаться от квартиры и получить 43 миллиона рублей. Для этого ему нужно обратиться в офис «Столото» в Москве. Еще 10 участников лотереи выиграли квартиры стоимостью 1,4 миллиона рублей каждая.