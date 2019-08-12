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17:09   12 Августа 2019
Россия

Житель Карелии выиграл квартиру в Москве и стал мультимиллионером благодаря лотерее

Житель Карелии выиграл квартиру в Москве и стал мультимиллионером благодаря лотерее

Житель Карелии выиграл в Государственной жилищной лотерее квартиру в Москве и  10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото» в понедельник, 12 августа.

Уточняется, что победитель еще не забрал. Номер его билета — 999946713848. Победитель выиграл двухуровневую трехкомнатную квартира возле станции метро «Ботанический сад» стоимостью в 33 миллиона рублей.

Как отметили в пресс-службе, счастливчик  может отказаться от квартиры и получить 43 миллиона рублей. Для этого ему нужно обратиться в офис «Столото» в Москве. Еще 10 участников лотереи выиграли квартиры стоимостью 1,4 миллиона рублей каждая.  

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Автор: Арсений Аскольский
#столото

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