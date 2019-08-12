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17:11   12 Августа 2019
Россия

Эксперт считает, что американские СМИ готовят провокацию против РФ в ЦАР

Эксперт считает, что американские СМИ готовят провокацию против РФ в ЦАР

Западные СМИ могут готовить провокацию против России в ЦАР. Об этом 12 августа сообщает Федеральное агентство новостей

Ранее ФАН выпустило фильм-расследование, где рассказало о группе журналистов телеканала CNN, которые дважды за три месяца посещали ЦАР. Журналисты подготовили для CNN материал, в котором обвинили легально работающих российских политологов Фонда Защиты Национальных Ценностей во вмешательстве в дела Судана. 

По мнению политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, за деятельностью журналистов могут стять американские спецслужбы, считающие, что у них порох должен всегда быть сухим.

По мнению Брутера, американцам не нравится присутствие России в ЦАР, они изучают фактуру и пытаются создать вокруг России устойчивое отрицательное мнение. 

«А для этого нужны публикации, а для публикаций всегда желательна какая-то живая фактура. Очень часто они пишут просто из головы, но такие писания имеют меньший эффект, и поэтому они путешествуют, готовят некие интервью», — отметил эксперт.

Собеседник ФАН отметил, что интервью могут быть и случайными, и проплаченными заранее. В них РФ и ее жители могут выставляться в плохом свете, как это было с Суданом. Этому сложно противостоять, потому что в ЦАР не так много россиян. 

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #общество #фан

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