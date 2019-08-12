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17:41   12 Августа 2019
Россия

Сенаторы предлагают закрыть лазейки в законе о собраниях, которыми пользуется «оппозиция»

Сенаторы предлагают закрыть лазейки в законе о собраниях, которыми пользуется «оппозиция»

Российский закон о народных собраниях предоставляет оппозиции ряд лазеек, которыми там пользуется, организовывая на протяжении последнего месяца в Москве ряд митингов, лишь два из которых были согласованы столичными властями.

По мнению членов Совета Федерации, для обеспечения безопасности и с целью пресечь возможность для провокаций, с учетом опыта полученного на митингах оппозиции, проходивших в Москве с 14 июля по 10 августа, было бы целесообразно назначить в городах постоянное место проведения народных собраний и выработать четкие условия согласования акций протеста. Соответствующее предложение сенаторы внесли на рассмотрение в понедельник 12 августа. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что поводом для данной инициативы сенаторы назвали наличие признаков внешнего вмешательства во внутренние российские дела.

В предложении, в частности, говорится, что назначение в российских городах постоянного места для проведения народных собраний позволит правоохранителям заблаговременно подготовить мероприятия по обеспечению безопасности, так как главным аспектом в ходе массовых мероприятий является именно охрана правопорядка. Незаконные митинги, несанкционированные городскими властями, несут деструктивные последствия для общества и работы правоохранителей. Как показывает опыт, проведение несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа привело к тому, что работа транспорта на перекрытых улицах была парализована, а предприниматели понесли убытки в размере 106 миллионов рублей. Москвичи, желавшие в выходной день провести время в центре города, были вынуждены проводить время в толпе разгоряченных активистов, или менять намеченные планы и уезжать в другие районы столицы.

Сенаторы предлагают закрыть лазейки в законе о собраниях, которыми пользуется «оппозиция»

Все эти неудобства останутся в прошлом, если будет решен вопрос с назначением постоянного места проведения народных собраний. Однако, как отметили сенаторы, необходимо также внести изменения в законодательство об ответственности за организацию незаконных митингов, чтобы устранить все дестабилизирующие и опасные элементы.

Так как организаторы несанкционированных акций даже, если проспект Сахарова в Москве будет назначен постоянным местом проведения митингов, могут предложить сторонникам «прогуляться» в других районах столицы, подразумевая под термином «прогулка» незаконное шествие. Устранение этой лазейки в терминологии, использованной в законе, свяжет руки провокаторам и организаторам незаконных акций. Для лиц, организовывающих несанкционированные митинги, и призывающих людей к совершению незаконных действий и провокаций, в настоящее время за подобную деятельность предусмотрена лишь административная ответственность.

Сенаторы предлагают закрыть лазейки в законе о собраниях, которыми пользуется «оппозиция»

Чтобы пресечь подобную деятельность, считают сенаторы, необходимо принимать более жесткие меры, переняв пример европейских стран. Например, во Франции, проведение незаконных митингов, а также изменение условий проведения согласованной акции, обойдется нарушителям в штраф в размере 7500 евро и тюремным заключением на полгода. В Великобритании нарушение закона о митингах грозить тремя месяцами ареста и штрафом в 1000 фунтов стерлингов. Американское законодательство о митингах еще более жестоко – за организацию незаконной акции нарушитель может угодить за решетку на срок до десяти лет, а за поручу имущества в ходе протестов или другие нарушения виновным грозит штраф до 3000 долларов.

На данный момент российское законодательство по сравнению с западным является крайне лояльным к тем, кто организовывает незаконные митинги, а также к провокаторам и хулиганам, и для обеспечения безопасности наших граждан и соблюдения правопорядка на улицах необходимо его ужесточить.

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Автор: Александр Люблинский
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