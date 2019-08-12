Депутат уверен, что безразличный к конфетам и деньгам искусственный разум заменит ЕГЭ

Зампредседателя комитета ГД РФ по образованию и науке Борис Чернышов положительно оценил идею внедрения искусственного интеллекта в российские вузы. По его словам, система, предложенная директором Центра EDCrunch University Нурланом Киясовым, необходима российской системе образования в целом.

«Нам нужно как можно больше историй, связанных с импортизацией образования, чтобы компьютер считывал как можно больше показателей и давал нам объективную оценку», - считает Чернышов.

Депутат добавил, что данный сервис поспособствует непредвзятому отношению к студентам, поскольку «искусственному интеллекту за оценки не дашь ни конвертик с денежкой, ни коробочку конфет».

Вместе с тем, Борис Чернышов отметил, что внедрять такие системы стоит не только в вузы, но и в школы, где искусственный интеллект заменит ЕГЭ.

«Искусственный интеллект будет оценивать всю успеваемость, всю урочную, внеурочную активность, волонтерскую деятельность, участие в кружках, в музыкальных и спортивных секциях. Тогда мы сможем оценить уровень интеллекта обучающихся», - не сомневается парламентарий.

К 2021 году в отдельных университетах России начнут действовать опытные образцы системы, которая позволит выявлять студентов с низкой академической успеваемостью и, соответственно, рекомендовать их к отчислению. Такой сервис, по заявлению Нурлана Киясова, будет направлен на то, чтобы исключить предвзятость со стороны преподавателей. Обсуждение разработки и внедрения новой системы образования планируется на октябрь этого года в рамках образовательной конференции EDCrunch. Впрочем, решающее слово в вопросах отчисления студентов останется за деканатом.