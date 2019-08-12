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16:56   12 Августа 2019
Россия

Сенатор считает классификатор СМИ полезным в борьбе с антироссийскими фейками

Сенатор считает классификатор СМИ полезным в борьбе с антироссийскими фейками

ФАН недавно обновило классификатор СМИ, работающих в российском инфополе. Для многих россиян интернет давно стал основным источником получения информации. Однако далеко не все сетевые издание публикуют достоверные факты. Многие СМИ распространяют фейки, которые не все могут самостоятельно изобличить.

Классификатор призван уберечь граждан от антироссийской пропаганды. Член Совета Федерации Сергей Цеков объяснил, чем полезно изобретение ФАН в борьбе против фейков и лженовостей. 

«С учетом того, что значительная часть россиян с одной стороны не живут политикой, а с другой стороны — интересуются, но у них нет времени предметно разбираться. Для них какие-то подсказки должны быть. Особенно, если это касается иностранных средств массовой информации», — считает Цеков.

Сенатор Цеков считает, что классификатор СМИ полезен в борьбе с антироссийскими фейками

Сенатор от республики Крым в беседе с IReactor подчеркнул, что некоторые российские СМИ живут за счет финансирования из-за границы. Пока одни СМИ разъясняют, почему россияне должны посещать только согласованные мероприятия, другие, напротив, публикуют конкретные советы, как «безнаказанно» посетить незаконную акцию.

Антироссийские СМИ давно отличились способностью к сочинению фейков про Россию. Изданиям, чья задача не консолидировать Россию, не строить общество, которое придерживается традиционной культуры и духовных ценностей, можно присвоить статус антироссийских, считает Цеков.

По мнению сенатора, нужно более точно прописать критерии перечисления СМИ к той или иной группе. По словам создателей классификатора, он призван уберечь российского читателя от заблуждений, в которые его намеренно вводят недобросовестные масс-медиа.

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Автор: Саида Габиева
#россия #сми #классификатор

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