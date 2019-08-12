Московский суд рассмотрит иск против Проказовых 28 августа

Московский суд рассмотрит иск к Дмитрию и Ольге Проказовым, которые привели ребенка на незаконный митинг и оставили его со знакомым. Об этом 12 августа сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Перовского районного суда Елену Месенко.

«Заседание по делу Проказовых начнется 28 августа», — заявила она.

Прокуратура обвиняет супружескую пару в том, что их ребенок подвергся опасности, когда находился на несанкционированном митинге. Если вина родителей будет доказана, их лишат родительских прав.

Ранее СК допросил пару. Против родителей было заведено два уголовных дела по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В Москве 3 августа прошел несогласованный митинг, закончившийся массовыми беспорядками. Полиция задержала около 300 человек, в том числе одного из организаторов акции юриста ФБК Любовь Соболь.

Активистка начала призывать москвичей на незаконную акцию после того, как Мосгоризбирком отказал ей в регистрации из-за липовых подписей. По закону разрешено максимум 10% брака, а у Соболь он составил 15%. В подписных листах эксперты обнаружили автографы умерших людей, а в одной из московских квартир — «фабрику» по подделке подписей в пользу Соболь.