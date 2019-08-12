Беглов проверил готовность Петербурга к зимнему и отопительному сезону

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел в понедельник в Смольном совещание с членами городского правительства, в ходе которого обсуждались поставленные задачи и промежуточные результаты подготовки Северной столицы к зиме.

Как сообщает в понедельник информационное агентство «Невские новости», глава региона отдал ответственным лицам ряд поручений, а также оценил промежуточные результаты работы по подготовке города к отопительному сезону и к уборке снега.

«Мы должны подойти во всеоружии к зиме. Надо сделать соответствующие выводы, чтобы коллапса не было. Должен быть стандарт, что для городских, что для частных компаний. За этим нужно следить», - заявил Беглов в ходе совещания.

В числе поручений врио губернатора оказались инвентаризация и проверка всех снегоплавильных установок, и решение вопроса со складированием снега. При этом Беглов напомнил, что за сброс снега в реки и каналы города необходимо штрафовать нарушителей.

Также глава региона заявил, что необходимо узнать у частных жилищных у компаний, какими средствами и техникой они располагают, и, при необходимости, доукомплектовать штат дворников.