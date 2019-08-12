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16:21   12 Августа 2019
Россия

Думский совет обсудит вмешательство Запада во внутренние дела России 19 августа

Думский совет обсудит вмешательство Запада во внутренние дела России 19 августа

Совет Государственной думы проведет внеочередное заседание по теме зарубежного вмешательства во внутренние дела страны 19 августа. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин по итогам рабочей встречи с главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым 12 августа.

«Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны», — отметил спикер.

Он поручил Пискареву изучить материалы, проанализировать ситуацию и вынести предложения по рассмотрению фактов иностранного воздействия.

Думский совет обсудит вмешательство Запада во внутренние дела России 19 августа

В пресс-службе Госдумы добавили, что запросы на предоставление данных по вмешательству Запада и его структур во внутренние дела России подготовлены. Их направят в министерство иностранных дел, правоохранительные органы и Роскомнадзор.

Напомним: ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что американское посольство и германская телекомпания были замечены в агитации россиян к участию в незаконных митингах в Москве. Дипломату США вынесли представление, а с временной поверенной Германии провели беседу.

Думский совет обсудит вмешательство Запада во внутренние дела России 19 августа

10 августа на проспекте Сахарова в Москве состоялся согласованный митинг, который организовали экс-кандидаты в Мосгордуму. Их не зарегистрировали на выборы из-за большого числа недействительных подписей. Согласно официальным данным, на акции-концерте присутствовало порядка 20 тысяч людей.

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Автор: Анна Манц
#госдума #оппозиция #совет #запад #вмешательство

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