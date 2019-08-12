Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК проведет проверку по заявлению девушки об избиении полицейским в Москве

СК проведет проверку по заявлению девушки об избиении полицейским в Москве

Эксперт призвал ужесточить наказание организаторам незаконных митингов в Москве

Эксперт призвал ужесточить наказание организаторам незаконных митингов в Москве
Порошенко вручили повестки на два новых допроса в ГБР Украины в сентябре

Порошенко вручили повестки на два новых допроса в ГБР Украины в сентябре

 Дети Порошенко устроили у здания ГБР митинг в поддержку отца

Дети Порошенко устроили у здания ГБР митинг в поддержку отца

Ущерб Грузии от потери российских туристов только за июль составил 60 миллионов долларов

Ущерб Грузии от потери российских туристов только за июль составил 60 миллионов долларов

 Ученые заявили о массовом вымирании крупной рыбы в реках и озерах

Ученые заявили о массовом вымирании крупной рыбы в реках и озерах
СК проведет проверку по заявлению девушки об избиении полицейским в Москве

СК проведет проверку по заявлению девушки об избиении полицейским в Москве

Эксперт призвал ужесточить наказание организаторам незаконных митингов в Москве

Эксперт призвал ужесточить наказание организаторам незаконных митингов в Москве
Порошенко вручили повестки на два новых допроса в ГБР Украины в сентябре

Порошенко вручили повестки на два новых допроса в ГБР Украины в сентябре

 Дети Порошенко устроили у здания ГБР митинг в поддержку отца

Дети Порошенко устроили у здания ГБР митинг в поддержку отца

Ущерб Грузии от потери российских туристов только за июль составил 60 миллионов долларов

Ущерб Грузии от потери российских туристов только за июль составил 60 миллионов долларов

 Ученые заявили о массовом вымирании крупной рыбы в реках и озерах

Ученые заявили о массовом вымирании крупной рыбы в реках и озерах
16:01   12 Августа 2019
Россия

СК проведет проверку по заявлению девушки об избиении полицейским в Москве

СК проведет проверку по заявлению девушки об избиении полицейским в Москве

Следственный комитет России проведет проверку по заявлению активистки Дарьи Сосновской. Девушка утверждает, что ее избил полицейский после согласованной акции 10 августа в центре Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Татьяну Молоканову. В СК в ближайшее время начнут доследственную проверку. По ее итогам следователи примут решение о возбуждении дела. Согласно медицинскому заключению, Сосновская получила ушиб мягких тканей головы и грудной клетки.

Как пишет Baza, ее избил сотрудник пятого батальона второго оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков. В соцсетях мужчина переименовался и удалил фотографии. На связь с журналистами страж правопорядка не выходит — читает сообщения, а затем блокирует аккаунт.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#ск рф #избиение #полиция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...