Следственный комитет России проведет проверку по заявлению активистки Дарьи Сосновской. Девушка утверждает, что ее избил полицейский после согласованной акции 10 августа в центре Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Татьяну Молоканову. В СК в ближайшее время начнут доследственную проверку. По ее итогам следователи примут решение о возбуждении дела. Согласно медицинскому заключению, Сосновская получила ушиб мягких тканей головы и грудной клетки.

Как пишет Baza, ее избил сотрудник пятого батальона второго оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков. В соцсетях мужчина переименовался и удалил фотографии. На связь с журналистами страж правопорядка не выходит — читает сообщения, а затем блокирует аккаунт.