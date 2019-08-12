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16:00   12 Августа 2019
Политика

Эксперт призвал ужесточить наказание организаторам незаконных митингов в Москве

Эксперт призвал ужесточить наказание организаторам незаконных митингов в Москве

Блогер и общественный деятель Эрнест Макаренко заявил, что полиция не разгоняла митинг, который прошел 10 августа, пишет в понедельник Nation News.

По словам Макаренко, митинг прошел очень корректно: люди спокойно собрались и также спокойно расходились, а со стороны полицейских не было противоправных действий. 

«Когда потом уже пошли провокационные предложения «прогуляться по Москве», там полиции начала пресекать и правильно делала, сколько можно устраивать бесчинства», — возмутился эксперт. 

Он подчеркнул, что такие мероприятия ни к чему не приводят, потому что организаторы не выдвигают разумных политических требований. Макаренко также добавил, что тех, чья деятельность направлена на разрушение, стоит наказывать по УК РФ. С ним согласился зампред Правления движения «Молодые юристы России» Алексей Ковалев. 

Эксперт призвал ужесточить наказание организаторам незаконных митингов в Москве

По мнению Ковалева, необходимо ужесточить ответственность для организаторов митинга. 

«Если мы видим что происходит нарушение закона в рамках митинга, если люди получают травмы, если нарушаются права несовершеннолетних, то организаторы должны нести более жесткую ответственность», — объяснил он.

Он также добавил, что правоохранители во время последнего митинга, который прошел 10 августа, действовали в рамках дозволенного.

Ранее ЦИК отказал в регистрации на выборы сторонникам Алексея Навального, в том числе юристу ФБК Любовь Соболь, Илье Яшину и Ивану Жданову. Причина отказа — поддельные подписи. При проверке документов выяснилось, что кандидатов поддержали мертвецы и никогда не существовавшие люди. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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