Эксперт призвал ужесточить наказание организаторам незаконных митингов в Москве
Блогер и общественный деятель Эрнест Макаренко заявил, что полиция не разгоняла митинг, который прошел 10 августа, пишет в понедельник Nation News.
По словам Макаренко, митинг прошел очень корректно: люди спокойно собрались и также спокойно расходились, а со стороны полицейских не было противоправных действий.
«Когда потом уже пошли провокационные предложения «прогуляться по Москве», там полиции начала пресекать и правильно делала, сколько можно устраивать бесчинства», — возмутился эксперт.
Он подчеркнул, что такие мероприятия ни к чему не приводят, потому что организаторы не выдвигают разумных политических требований. Макаренко также добавил, что тех, чья деятельность направлена на разрушение, стоит наказывать по УК РФ. С ним согласился зампред Правления движения «Молодые юристы России» Алексей Ковалев.
По мнению Ковалева, необходимо ужесточить ответственность для организаторов митинга.
«Если мы видим что происходит нарушение закона в рамках митинга, если люди получают травмы, если нарушаются права несовершеннолетних, то организаторы должны нести более жесткую ответственность», — объяснил он.
Он также добавил, что правоохранители во время последнего митинга, который прошел 10 августа, действовали в рамках дозволенного.
Ранее ЦИК отказал в регистрации на выборы сторонникам Алексея Навального, в том числе юристу ФБК Любовь Соболь, Илье Яшину и Ивану Жданову. Причина отказа — поддельные подписи. При проверке документов выяснилось, что кандидатов поддержали мертвецы и никогда не существовавшие люди.