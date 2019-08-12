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15:21   12 Августа 2019
Россия

Встречу Путина с главами Азербайджана и Ирана перенесли по техническим причинам

Встречу Путина с главами Азербайджана и Ирана перенесли по техническим причинам

Саммит президентов России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и Ирана Хасана Роухани перенесен на более поздний срок. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 августа.

«По техническим причинам», — указал о причину.

Пресс-секретарь отметил, что встреча на высшем уровне должна была состояться на этой неделе, 14 августа.

Последняя встреча лидеров прошла на саммите «каспийской пятерки» в августе прошлого года. В тот день они подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

11 августа представитель пресс-службы президентской администрации Ирана Парвиз Эсмаили сообщал, что Роухани в рамках поездки в Сочи на саммит должен был также отдельно встретиться с коллегами из России и Азербайджана. Он указывал, что темой саммита должны были стать ключевые вопросы сотрудничества трех государств. Ожидалось и принятие совместного заявления.

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Автор: Анна Манц
#путин #песков #иран #азербайджан #саммит

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