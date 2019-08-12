Прозападные СМИ «выгодно» осветили митинг-концерт в Москве

На проспекте Сахарова в центре столицы прошел концерт, который так называемые оппозиционеры устроили в поддержку незарегистрированных из-за подделок подписей «независимых кандидатов» в Мосгордуму. По информации МВД, это мероприятие посетили около 20 тысяч человек. Однако из них только треть является жителями Москвы. Остальные — приезжие, заблудшие пьяницы, ЛГБТ-активисты, фрики и поклонники модных рэперов — Фэйса, IC3PEAK, «Кровостока», которые своими выступлениями превратили политическую акцию в вечеринку под дождем. Попытка раскачать всю толпу на незаконное шествие не увенчалась успехом: провокаторы были задержаны.

Западные СМИ также присутствовали на концерте, отрабатывая повестку по проверенным сценариям. Многие уделили событию немалое внимание и даже транслировали происходящее.

«Голос Америки» является официальным СМИ американского правительства, которое базируется в Вашингтоне и спонсируется Конгрессом США. Оно приступило к рекламе мероприятия в Москве еще задолго до его начала, точно указав, где сборище пройдет. Вскоре пропагандисты из США подготовили материал, в котором представили аудитории исключительно нужную позицию одной стороны — московских «оппозиционеров».

При этом издание не сочло нужным сообщать, что «независимые кандидаты» нарушили нормы избирательного права, сдав в избирком листы с поддельными, недействительными и бракованными подписями, а их незаконные акции зачастую заканчивались массовыми беспорядками и многочисленными провокациями. О том, что после концерта была несанкционированная акция, которая закончилась повреждением припаркованных на улицах автомобилей, разбросом дымовых шашек и драками, издание также решило не упоминать.

И причина такого освещения мероприятия вполне ясна, ведь, если показать реальную картину происходящего, то не получится дискредитировать российское государство и убедить своих читателей, что «красная угроза» все еще жива.

Русская редакция британского ВВС транслировала происходящее из студии, также хорошо позаботившись о подробном освещении концерта в выгодном для Запада ключе. К примеру, корреспонденты BBC сообщили о задержании навальниста Бориса Золотаревского. Однако решили не говорить о нарушении регламента согласованного мероприятия, которое он допустил, призвав собравшихся направиться с проспекта Сахарова к Кремлю. В лучших традициях западных СМИ, которые создают иллюзию отсутствия в РФ демократии, BBC просто выставила полицию «нелюдьми», не поленившись сопроводить это постановочными фотоснимками.

Как уверяют прозападные СМИ, ОМОН гонял людей по центру, едва ли не забивая дубинками. При этом ни слова не было сказано о том, что, по официальным данным ГУ МВД в Москве, в ходе мероприятия было задержано порядка 136 нарушителей. Умолчали и о том, что неофициальные сведения прозападных источников мало отличаются от официальных, и в целом на незаконной акции было задержано людей в 3-4 раза меньше, чем на прошлых нелегальных митингах, которые прошли 27 июля и 3 августа. О погромах и недовольных беспорядками москвичах тоже нет ни строчки.

Euronews в свою очередь написал о концерте и последующем несанкционированном шествии статью с пафосным заголовком, а также упомянул о задержаниях. Немецкому Deutsche Welle повезло больше всех, ведь именно на их публикацию еще до начала митинга обратил внимание известный олигарх Михаил Ходорковский — главный заказчик, спонсор и бенефициар сходок оппозиции. Он ретвитнул статью от 9 августа.

Главной активистки Любови Соболь на мероприятии не было. Перед началом сборища в «Центр сбора подписей» блогера Алексея Навального, где она находится с начала своей «голодовки», явились с обысками. Там ее задержали по причине административного нарушения по статье 20.2 КоАП РФ за призывы к несогласованной акции 3 августа.

Это уже четвертый случай за последний месяц, что делает возможным возбуждение уголовного дела в отношении Соболь. Вероятно, Соболь снова избежит спецприемника, прикрывшись малолетней дочерью, в отличие от своих коллег и соратников Владимира Милова, Ивана Жданова, Ильи Яшина, Юлии Галяминой и Константина Янкаускаса, которые сейчас отбывают административный арест за аналогичные правонарушения, а также проходят по уголовным делам.

На минувшей неделе состоялось расширенное заседание рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. По его результатам были сделаны однозначные выводы о вмешательстве Запада во внутренние политические процессы российского государства через скандалы из-за выборов в МГД. Было решено вызвать послов иностранных государств в Совфед для объяснений.