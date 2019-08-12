Главу штаба Жданова арестовали на 30 суток за призывы к беспорядкам в Москве

Правоохранители арестовали Бориса Золотаревского — главу предвыборного штаба экс-кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова. Он проведет под стражей 30 суток.

Его задержали 10 августа за призывы к беспорядкам со сцены согласованного митинга-концерта на московском проспекте Академика Сахарова. Золотаревский агитировал участников на несанкционированное массовое мероприятие после акции.

Напомним, что его начальник — Жданов — также арестован. Причиной стал его призыв к участию в незаконном митинге в столице 27 июля, который вылился в уголовное дело о массовых беспорядках. 2 августа судебный орган признал решение о недопуске фальсификатора на выборы в Мосгордуму законным.

Митинг на Сахарова организовали «оппозиционные» экс-претенденты в парламент столицы. В их числе скандально известная юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которая устраивала истерики в Мосизбиркоме, фабриковала подписи в свою поддержку и прибегала к «мертвым душам».

Либералы провели в Москве ряд незаконных митингов. Участников подбивали на провокации, нападения на сотрудников правоохранительных органов, применялись взрывпакеты и слезоточивый газ, а некоторые и вовсе явились на «мирную» акцию с оружием.