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Порошенко вручили повестки на два новых допроса в ГБР Украины в сентябре

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15:59   12 Августа 2019
Политика

Порошенко вручили повестки на два новых допроса в ГБР Украины в сентябре

Порошенко вручили повестки на два новых допроса в ГБР Украины в сентябре

Бывший президент Украины Петр Порошенко получил две новые повестки Государственного бюро расследований, вызывающие его на допросы в сентябре.

Об этом в понедельник сообщает юрист Андрей Портнов, бывший первый замглавы администрации четвертого президента Украины – Виктора Януковича.

По словам Портнова, адвокат Порошенко заявил о невозможности прихода экс-президента на допрос в ближайшие две недели, так как он собирается в отпуск.

«В связи с этим обстоятельством Порошенко получил сегодня сразу две новые повестки к следователям на начало сентября», - написал Портнов в своем Telegram-канале.

Также юрист отметил что всего Порошенко может стать фигурантом 15 уголовных дел, по каждому из которых его будут вызывать на допросы по два-три раза, после чего потребуется личное участие в судебных заседаниях по избранию меры пресечения, а после того, как будет вынесен обвинительный акт, судебные заседания будут следовать с частотой раз-два в неделю.

Порошенко вручили повестки на два новых допроса в ГБР Украины в сентябре

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Автор: Александр Люблинский
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