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15:13   12 Августа 2019
Россия

Ученый опроверг угрозу столкновения гигантского астероида с Землей

Ученый опроверг угрозу столкновения гигантского астероида с Землей

Профессор Физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский заявил, что Земле не грозит столкновение с астероидом 2019 OU1. Об этом 12 августа он сообщил в интервью телеканалу «Звезда». 

Ученый сообщил, что небесное тело размером с пирамиду Хеопса неопасно для планеты. Он также добавил, что формулировка «приблизится к Земле» звучит странно. 

«Потому что астероид пролетит на расстоянии в миллион километров – это в 2,5 раза дальше, чем до Луны», — сказал он. 

Профессор добавил, что среди «потенциально опасных» для планеты NASA выделяет двадцать тысяч астероидов. 

Ранее сообщалось, что к Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #nasa #астероид

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