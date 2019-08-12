Ученый опроверг угрозу столкновения гигантского астероида с Землей

Профессор Физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский заявил, что Земле не грозит столкновение с астероидом 2019 OU1. Об этом 12 августа он сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

Ученый сообщил, что небесное тело размером с пирамиду Хеопса неопасно для планеты. Он также добавил, что формулировка «приблизится к Земле» звучит странно.

«Потому что астероид пролетит на расстоянии в миллион километров – это в 2,5 раза дальше, чем до Луны», — сказал он.

Профессор добавил, что среди «потенциально опасных» для планеты NASA выделяет двадцать тысяч астероидов.

Ранее сообщалось, что к Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса.