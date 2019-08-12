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 Дети Порошенко устроили у здания ГБР митинг в поддержку отца

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15:14   12 Августа 2019
Россия

«Победа» заявила о DDoS-атаке на свой сайт

«Победа» заявила о DDoS-атаке на свой сайт

Отечественная авиакомпания «Победа»  (входит в группу «Аэрофлот») зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика в понедельник, 12 августа.

Ранее в пресс-службе компании сообщили, что авиакомпания 12 августа одномоментно добавит на сайт 200 тысяч билетов по 499-1999 рублей. На фоне распродажи в работе сайт и мобильного приложения произошел сбой.

«Зафиксирована мощнейшая DDoS-атака, это вызвало проблемы в работе сайта», — подчеркнула представитель.  

«Победа» входит в группу компаний «Аэрофлот». В прошлом году число людей, воспользовавшихся услугами перевозчика, перевалило за семь миллионов, что на 55 процентов больше показателя 2017 года. До конца 2019 года организация планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.

Ранее  «Победа» разрешила проносить ноутбук в самолет вне зависимости от размеров ручной клади

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Автор: Арсений Аскольский

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