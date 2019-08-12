Ученые заявили о массовом вымирании крупной рыбы в реках и озерах

Количество крупной пресноводной рыбы массой выше 30 килограмм сократилось на 94% за последние 20 лет, что приведет к радикальному изменению всех экосистем мира. Об этом 12 августа пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Global Change Biology.

По словам сотрудника Института пресноводной экологии в Берлине Фэнчжи Хэ, результаты наблюдений сильно шокируют. Специалисты давно не могут понять, можно ли спасти некоторые вымирающие виды, ведь точных данных об их численности нет.

«К примеру, в акватории Меконга ситуация близка к критической, и некоторые виды, такие как гигантские сомы и карпы, уже могли исчезнуть с лица Земли», — сказал он.

Два года назад экологи заявили, что сейчас происходит новое массовое вымирание животных. Выживанию животных угрожают не только хищническая рыбная ловля и браконьерская охота, но и глобальное потепление, которое спровоцировал человек. По расчетам климатологов, многие животные не успеют приспособиться или «сбежать» от растущих температур, а это приведет к их массовой гибели.

Ученые проанализировали состояние свыше 120 видов речной и озерной «мегафауны», а также объединили результаты наблюдений специалистов Международного союза по охране природы и экологов из национального профильного ведомства США, стран Европы, Азии и Африки.