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 Ученые заявили о массовом вымирании крупной рыбы в реках и озерах

Ученые заявили о массовом вымирании крупной рыбы в реках и озерах
14:58   12 Августа 2019
Весь мир

Ученые заявили о массовом вымирании крупной рыбы в реках и озерах

Ученые заявили о массовом вымирании крупной рыбы в реках и озерах

Количество крупной пресноводной рыбы массой выше 30 килограмм сократилось на 94% за последние 20 лет, что приведет к радикальному изменению всех экосистем мира. Об этом 12 августа пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Global Change Biology.

По словам сотрудника Института пресноводной экологии в Берлине Фэнчжи Хэ, результаты наблюдений сильно шокируют. Специалисты давно не могут понять, можно ли спасти некоторые вымирающие виды, ведь точных данных об их численности нет. 

«К примеру, в акватории Меконга ситуация близка к критической, и некоторые виды, такие как гигантские сомы и карпы, уже могли исчезнуть с лица Земли», — сказал он. 

Два года назад экологи заявили, что сейчас происходит новое массовое вымирание животных. Выживанию животных угрожают не только хищническая рыбная ловля и браконьерская охота, но и глобальное потепление, которое спровоцировал человек. По расчетам климатологов, многие животные не успеют приспособиться или «сбежать» от растущих температур, а это приведет к их массовой гибели. 

Ученые проанализировали состояние свыше 120 видов речной и озерной «мегафауны», а также объединили результаты наблюдений специалистов Международного союза по охране природы и экологов из национального профильного ведомства США, стран Европы, Азии и Африки. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#рыба #вымирание #общество #вымирающий вид

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