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СК проведет проверку по заявлению девушки об избиении полицейским в Москве

СК проведет проверку по заявлению девушки об избиении полицейским в Москве

Эксперт призвал ужесточить наказание организаторам незаконных митингов в Москве

Эксперт призвал ужесточить наказание организаторам незаконных митингов в Москве
Порошенко вручили повестки на два новых допроса в ГБР Украины в сентябре

Порошенко вручили повестки на два новых допроса в ГБР Украины в сентябре

 Дети Порошенко устроили у здания ГБР митинг в поддержку отца

Дети Порошенко устроили у здания ГБР митинг в поддержку отца

Ущерб Грузии от потери российских туристов только за июль составил 60 миллионов долларов

Ущерб Грузии от потери российских туристов только за июль составил 60 миллионов долларов

 Ученые заявили о массовом вымирании крупной рыбы в реках и озерах

Ученые заявили о массовом вымирании крупной рыбы в реках и озерах
14:39   12 Августа 2019
Россия

Путин высоко оценил работу Аксенова на посту главы Крыма

Путин высоко оценил работу Аксенова на посту главы Крыма

Президент России Владимир Путин считает эффективной работу главы Крыма Сергея Аксенова.

Глава государства на полуострове встретился с руководителем республики. Аксенов рассказал лидеру РФ о социально-экономической ситуации в регионе. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

«Давайте поговорим по текущим вопросам более подробно», — заявил президент России в ответ на общую характеристику обстановки в регионе в различных направлениях.

Аксенов заметил, что Крым двигается вперед. 

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Автор: Алла Ларионова
#путин #крым #аксенов

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