Путин высоко оценил работу Аксенова на посту главы Крыма

Президент России Владимир Путин считает эффективной работу главы Крыма Сергея Аксенова.

Глава государства на полуострове встретился с руководителем республики. Аксенов рассказал лидеру РФ о социально-экономической ситуации в регионе. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

«Давайте поговорим по текущим вопросам более подробно», — заявил президент России в ответ на общую характеристику обстановки в регионе в различных направлениях.

Аксенов заметил, что Крым двигается вперед.