Деградацию политической элиты Запада заметили даже в Букингемском дворце

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон никого не может оставить равнодушным. К нему можно относиться как угодно, но только не безразлично. Он, возможно, и недостаточно умен для своей должности, но именно он, пожалуй, самый яркий «политический продукт» своего времени. Джонсон воспитанник той постсоветской эры, когда элиты Запада посчитали, что больше никто и никогда не сможет бросить им вызова. Прошло всего 25 лет и политический класс выродился, … а вызовы остались.

На днях британская газета The Sunday Times со ссылкой на «очень авторитетный источник» в Букингемском дворце сообщила, что королева Елизавета II считает нынешнюю британскую политическую элиту (о ужас) неспособной управлять не то, что миром, но даже своей страной.

«Мне кажется, что королева испытывает неподдельное беспокойство. Я слышал, как она говорила о том, что разочарована тем, что нынешние политики не способны правильно управлять страной... Она выразила свое недовольство и разочарование качеством политического руководства. Она выразила тогда свое недовольство и разочарование качеством политического руководства, и за прошедшее время, это разочарование только усилилось», — заявил источник издания.

И, тем не менее, это не помешало ей (общавшейся с Уинстоном Черчиллем) назначить откровенного клоуна Бориса Джонсона на должность премьер-министра Великобритании. А что делать, если никого более достойного в стране на этот ответственный пост так и не нашлось.

Время политических монстров

Уже нет смысла вспоминать время 1940-50-хх. Такие люди, как Сталин, Рузвельт и Черчилль встают у руля своей страны во время смертельной опасности, выводят их в тихую гавань и дают импульс к дальнейшему развитию.

Но ведь даже политическая элита Запада 1960-80-хх, такие зубры американской политики, как Генри Гиссинджер, создавший путем отрыва Китая от СССР антисоветский дальневосточный фронт. Збигнев Бжезинский, уничтоживший во многом советское влияние на Ближнем Востоке и один из главных идеологов давления на СССР со стороны исламских фундаменталистов. И, наконец, Джордж Буш старший, который своим решением фактически уничтожил СССР.

Примерно то же самое можно было видеть и в Европе. Уинстона Черчилля, канцлера Конрада Аденауэра и президента Шарля Де Голля в 1980-е сменили Маргарет Тетчер, Франсуа Миттеран и Гельмут Коль, которые, при всех их недостатках, за исключением, пожалуй, «старушки» Меркель, на голову (или на две, как в случае с Британией) выше своих нынешних сменщиков.

Американские и европейские политики тех времен мыслили категориями, недоступными нынешней когорте западных политиков. Горизонты их планирования зачастую превосходили время их жизни. Многие последствия их деяний мы (потомки их политических противников) разгребаем до сих пор. И именно это позволило им выиграть холодную войну и выстроить в своих странах жизнь, достойную зависти остальной части мира.

Деградация от поколения к поколению

А затем западный политик начал мельчать. Разрушителя СССР Джорджа Буша старшего сменил Билл Клинтон, запомнившийся миру своей неподражаемой улыбкой и скандалом с Моникой Левински, а того в свою очередь сменил Джордж Буш младший — политический пигмей своего великого отца.

И это было закономерно. Запад победил. Элитам сильные президенты стали не нужны, а отсюда и появление политических клоунов типа Барака Обамы, который в свою очередь на фоне Бориса Джонсона смотрится настоящим гением политики.

И вполне закономерно, что горизонты планирования этой новой постсоветской «когорты» быстро начали сужаться. Сегодня лидеры почти всех ведущих западных стран живут только выборами, и от выборов к выборам. То есть далее, чем на несколько лет никто из них уже не заглядывает, а такой подход требует уже политиков совсем иного склада — эпатажных, запоминающихся, готовых нести любую околесицу и абсолютно не заботящихся о политической ответственности.

Да и что пенять на этих недостойных политиков, если само западное общество своими же элитами (королева Елизавета не исключение) сознательно готовилось именно к их появлению. Тупым стадом удобно управлять, а потому западные СМИ, начиная с конца 1980-х, воспитывало новое поколение идеальных потребителей, с клиповым мышлением, руководствующихся не разумом, а рефлексами.

Такой избиратель не оценит ум великого политика, не поймет его образа мыслей, а главное не поймет ради чего он вообще должен чем-то жертвовать. Зато экстравагантные выходки Бориса Джонсона не сходят с полос СМИ, и именно о них избиратель любит читать.

И по иронии судьбы именно это приводит сегодня в ужас старую королеву, которая, если честно, во многом сама виновата в том, что это произошло. Ведь управлять тупым быдлом проще? Верно, «ваше величество»?

А после вас «хоть потоп»…, как сказала более 250 лет назад одна из фавориток короля Людовика XV.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.