Аксенов рассказал Путину, что в Крыму не хватает врачей

Нехватка специалистов в сфере медицины, в том числе врачей, среднего медперсонала и узких специалистов по ряду направлений остается нерешенным вопросом в Крыму. Об этом 12 августа рассказал глава Крыма Сергей Аксенов президенту РФ Владимиру Путину, передает РИА Новости.

По словам Аксенова, в Крыму (как и в целом по стране) отмечается нехватка сотрудников в области здравоохранения.

«Сегодня при восьми тысячах штатных единиц не хватает у нас 600 врачей, где-то при 18 тысячах штатных единиц не хватает где-то 1,4 тысячи (единиц) среднего медицинского персонала», — сказал он президенту.

При этом Аксенов добавил, что власти Крыма и Минздрав разрабатывают программы по решению этой проблемы. Речь идет о создании условий для получения жилья теми, кто работает в сфере здравоохранения. Аксенов выразил надежду, что ситуацию поможет улучшить реализация нацпроектов.

При этом глава Крыма отметил, что примерно 40% медобъектов были полностью или частично модернизированы. После того, как в Крым поступило более 6,5 тысяч единиц нового оборудования, показатели по здравоохранению «поползли вверх».