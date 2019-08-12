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14:29   12 Августа 2019
Россия

Аксенов рассказал Путину, что в Крыму не хватает врачей

Аксенов рассказал Путину, что в Крыму не хватает врачей

Нехватка специалистов в сфере медицины, в том числе врачей, среднего медперсонала и узких специалистов по ряду направлений остается нерешенным вопросом в Крыму. Об этом 12 августа рассказал глава Крыма Сергей Аксенов президенту РФ Владимиру Путину, передает РИА Новости. 

По словам Аксенова, в Крыму (как и в целом по стране) отмечается нехватка сотрудников в области здравоохранения. 

«Сегодня при восьми тысячах штатных единиц не хватает у нас 600 врачей, где-то при 18 тысячах штатных единиц не хватает где-то 1,4 тысячи (единиц) среднего медицинского персонала», — сказал он президенту.

При этом Аксенов добавил, что власти Крыма и Минздрав разрабатывают программы по решению этой проблемы. Речь идет о создании условий для получения жилья теми, кто работает в сфере здравоохранения. Аксенов выразил надежду, что ситуацию поможет улучшить реализация нацпроектов. 

Аксенов рассказал Путину, что в Крыму не хватает врачей

При этом глава Крыма отметил, что примерно 40% медобъектов были полностью или частично модернизированы. После того, как в Крым поступило более 6,5 тысяч единиц нового оборудования, показатели по здравоохранению «поползли вверх». 

«У нас уменьшилась смертность от системных болезней кровообращения на 20%, от туберкулёза – на 35, детская, что главное, – на 40%, младенческая – в 1,9 раза практически. Это было достигнуто совместно со специалистами министерства здравоохранения РФ», — резюмировал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество #аксенов #президент рф

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