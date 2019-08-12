Памфилова связала требование «оппозиции» о переносе выборов в МГД с «цветной революцией»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала несерьезным и безосновательным требование «оппозиции» о переносе даты выборов в Мосгордуму.

«А с учетом заявлений МИДа о причастности иностранных государств к протестам в Москве и Гонконге стратегия защиты понятно — это попытка цветной революции», — добавила она.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического министерства Мария Захарова рассказала, что на сайте и других страницах посольства США было опубликовано изображение, на котором присутствовал маршрут и время начала незаконного митинга 3 августа в Москве. По ее словам, 90 процентов материала агитировало читающих к нарушению закона.

«Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — сказала тогда она.

Кроме этого, Захарова обратила внимание на немецкую телекомпанию Deutsche Welle, которая открыто призывала людей к участию в несогласованных митингах, то есть, по сути, к преступлению. Участие Запада подтвердили и члены комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«На деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции, поскольку на картинке сохранен русский текст с призывом собираться», — отмечал сенатор Андрей Климов.

9 августа МИД РФ вызвал советника-посланника американского дипломатического представительства Тима Ричардсона по факту публикации. Кроме этого, ему сделали представление.