Клименко считает, что классификатор СМИ от ФАН послужит средством от пропаганды

Экс-советник президента РФ по интернету Герман Клименко в комментарии «Политике Сегодня» поддержал идею классификатора СМИ, обновленную версию которого в минувшую пятницу представило Федеральное агентство новостей. По мнению эксперта, идея о создании универсального медиасправочника с примечаниями будет полезна для понимающих и знающих пользователей интернета.

«Интернет, конечно, велик и любой классификатор будет полезен для людей», — говорит Клименко.

Собеседник агентства полагает, что объемные тексты больше не востребованы читателем. Современные технологии порождают так называемое клиповое мышление, когда интернет-пользователи не способны подолгу концентрироваться на определенном источнике информации. Отсюда у людей в головах возникает путаница. Чтобы оградить детей и подростков от информационной каши эксперт предлагает ввести возрастную маркировку на публикации СМИ в соцсетсях по аналогии с кинопрокатом.

«Например, все новости выкидываются в социальные сети по кусочкам. Люди почти перестали ассоциировать тексты с изданиями. Люди путают порой Яндекс.Дзен с Яндекс.Новостями», — заметил информационный хаос Клименко.

Что касается дезинформации в СМИ, то Клименко считает, что в условиях обилия фейков у Федерального агентства новостей появится информационное ядро — определенная часть пользователей, которые будут ориентироваться по классификатору-справочнику. Это позволит оградить их от пропаганды.

Напомним, что Роскомнадзор собирается запретить Google показывать пропагандистскую рекламу незаконных митингов и маршей на YouTube: она подстрекала россиян к несанкционированным акциям. Идею уже поддержал глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

«Никто не должен сомневаться в том, что эти и подобные факты останутся без внимания нашей комиссии», — предупредил Климов.

В четверг, 8 августа, комиссия Совета Федерации по предотвращению вмешательства официально указала на факты грубого и противоправного зарубежного вмешательства в связи с выборами в Московскую городскую думу.