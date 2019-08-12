Африканист связал визиты CNN в ЦАР с русофобией США и колониальным аппетитом Франции

Американский телеканал CNN готовит медиапровокацию в Центральноафриканской Республике, собирая негативные комментарии о деятельности российской миссии. К такому выводу пришли журналисты ФАН, опросив местных жителей после визита коллег из США.

В неспокойную африканскую страну, где установился хрупкий мир после многолетней гражданской войны, приезжали профессионалы с опытом работы в горячих точках Ближнего Востока. Среди них Кларисса Уорд и Себастьян Шукла, известные материалом о Судане, в котором аналитическая работа российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей была выдана за вмешательство во внутренние дела страны.

Еще один член группы —Тим Листер известный книгой о сотрудничестве ЦРУ с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида». Уровень его осведомленности о нюансах работы американской спецслужбы характерен для агента ЦРУ.

О подготовке фейков в ЦАР сообщили источники ФАН. В отель, где останавливались американцы, съемочной группе подвозили местных жителей для кастинга боевики из сил самообороны КМ-5. По словам одного из интервьюируемых, женщина, в которой он позже опознал госпожу Уорд, предложила за сто долларов прочитать заготовленный текст — негативный комментарий о деятельности русской миссии в ЦАР.

«Это было невозможно, и я отказался. После того, как я отказался, они попросили меня выйти из комнаты», — заверил местный житель.

По данным ФАН, всего через кастинг прошли около двадцати центральноафриканцев. Агентство не исключает, что CNN таким образом дестабилизирует ситуацию в ЦАР, готовя почву для ввода миротворческого контингента, а по факту — оккупационных сил, как это было в Сирии и Ираке.

Руководитель центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки РАН Евгений Корендясов в комментарии «Политике Сегодня» деятельность CNN охарактеризовал, как «уродливое выражение русофобской кампании». Эксперт полагает, что американские журналисты играют на руку Франции.

«Очень болезненно воспринимает наше присутствие в ЦАР Франция — бывшая владелица этой территории. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан даже заявил о так называемой угрозе антифранцузского присутствия России в ЦАР. Здесь идет объединенная русофобская кампания, как бывшей колонии, так и считающими себя гегемонами в мире Соединенными штатами. В данном случае, в лице CNN», — поделился мнением Корендясов.

Западные СМИ не впервые манипулируют общественным мнением. В феврале 2019 года Radio France international выпустило материал с искаженным докладом ООН. В публикации был рассказ жителя ЦАР, которого якобы пытали русские. Позже местные журналисты выяснили, что французы заплатили «жертве пыток» и объяснили, что нужно говорить.

В октябре 2018 года МИД РФ сообщил об отправке в ЦАР 175 российских инструкторов для подготовки местных вооруженных сил и напомнил об обращении президента республики к России с просьбой содействовать в укреплении национальных вооруженных сил и органов безопасности.