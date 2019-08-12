Государство должно прекратить финансирование рекламирующих незаконные акции СМИ

Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике и информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что незаконные акции в центре Москвы поставили много вопросов по работе СМИ. В частности, немецкое издание Deutsche Welle призывало поучаствовать в этих событиях, напрямую нарушающих законодательство РФ.

Информационно сопровождали мероприятие как иностранные СМИ, таки и российские, но официально зарегистрированы за границей. При этом были и совершенно вопиющие прецеденты, когда незаконные мероприятия поддерживали СМИ, имеющие государственное финансирование в России. Деньги российских налогоплательщиков тратились на комплиментарное освещение событий, напрямую нарушающих законы РФ.

«На самом деле, этот вопрос отдается на откуп чиновников и других должностных лиц, которые принимают решения о том, чтобы осуществлять финансирование тех или иных федеральных или региональных СМИ из бюджетных фондов», — констатирует Свинцов

Парламентарий в беседе с «Экономикой сегодня» отметил, что такой запрет должен устанавливаться не на основании закона, а на основании распоряжений правительства РФ, у которого и так есть все полномочия, чтобы прекратить финансирование из федерального бюджета деятельности негативных масс-медиа. Подобные СМИ не должны получать госфинансирования, а искать себе западных партнеров.

Свинцов подчеркнул, что нарушающие закон СМИ нужно штрафовать или лишать лицензии в случае подтверждения нарушения законодательства с их стороны. Этим занимается Роскомнадзор и другие органы.

«Например, нужно проверить информацию, что «Дождь» фактически являлся соорганизатором акций в Москве. Если это так, то надо применять решения в соответствии с законом, как в отношении «Дождя», так и всех других СМИ, допустивших такое, включая те, которые, в том или ином виде, имеют госфинансирование», — уверен Свинцов.

При этом парламентарий напомнил, что в России есть свобода СМИ, поэтому все решения нужно принимать на основании законодательства. По нему зарубежные СМИ при размещении материалов обязаны делать сноску, что они являются иноагентами.

Напомним, оппозиция, подделывавшая подписи, провела ряд незаконных митингов и одну законную акцию, которая переросла в обычный концерт, а после в несанкционированное шествие. Стоит отметить, что экс-кандидаты могли доказать собственную правоту в суде, куда их неоднократно приглашали, однако они решили нарушать закон, получать штрафы и административные аресты.