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14:19   12 Августа 2019
Россия

Памфилова указала «оппозиции» на отсутствие оснований для переноса выборов в МГД

Памфилова указала «оппозиции» на отсутствие оснований для переноса выборов в МГД

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова прокомментировала возможность переноса даты выборов в Московскую городскую думу по требованию так называемой оппозиции. Она назвала заявление либералов несерьезным, так как отсутствуют юридические основания.

«Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим. Сейчас преждевременно»,  — объяснила она в эфире Business FM.

Либералы же продолжают шантажировать избирательные комиссии столицы, чтобы они пошли на нарушение закона, перенеся дату выборов и зарегистрировав на них фальсификаторов. С середины июля оппозиция терроризировала Москву незаконными митингами. Также они проведи одну согласованную акцию, которая вылилась в несанкционированное шествие.

«Либеральные» экс-кандидаты в Мосгордуму, такие как представители ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие, фальсифицировали подписные листы, прибегая к «мертвым душам» и «фабрикам» по подделке подписей.

Памфилова указала «оппозиции» на отсутствие оснований для переноса выборов в МГД

Участники несанкционированных акций провоцировали толпу, нападали на силовиков, обманом строили из себя «жертв режима», использовали взрывпакеты и другими способами угрожали безопасности жителей и гостей столицы. Организаторам сборищ только это и нужно было, они вновь и вновь призывали своих последователей нарушать закон.

По итогу протеста 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Было задержано свыше тысячи митингующих, выписано столько жештрафов и составлено более 200 административных протоколов.

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Автор: Анна Манц
#выборы #оппозиция #цик #памфилова #мосгордума

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