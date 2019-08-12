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15:07   12 Августа 2019
Весь мир

Ущерб Грузии от потери российских туристов только за июль составил 60 миллионов долларов

Ущерб Грузии от потери российских туристов только за июль составил 60 миллионов долларов

Сумма потерь туристического сектора Грузии от сокращения числа приезжающих на отдых россиян в июле 2019 года составила порядка 60 миллионов долларов.

Об этом в понедельник заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, отметив, что сделанные властями страны шаги позволяют надеяться на возвращение той динамики роста в туристическом секторе, которая была ранее.

«По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%», - подчеркнул Бахтадзе.

По его словам, сейчас важно, чтобы государство оказало поддержку бизнесменам, занятым в туристической отрасли.

Ущерб Грузии от потери российских туристов только за июль составил 60 миллионов долларов

Напомним: антироссийские протесты вспыхнули в столице Грузии 20 июня текущего года, после того, как оппозиция выступила против участия представителей России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). В связи с произошедшими событиями президент РФ Владимир Путин подписал запрет на перелеты самолетов российских авиакомпаний в Грузию начиная с 8 июля, при этом Министерство транспорта запретило перелеты грузинских авиакомпаний в нашу страну. Как пояснил тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва будет готова обсудить отмену запрета на авиасообщение с Грузией после того, как Тбилиси откажется от русофобской политики.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #туризм #грузия #ущерб #весь мир

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