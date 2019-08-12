Ущерб Грузии от потери российских туристов только за июль составил 60 миллионов долларов

Сумма потерь туристического сектора Грузии от сокращения числа приезжающих на отдых россиян в июле 2019 года составила порядка 60 миллионов долларов.

Об этом в понедельник заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, отметив, что сделанные властями страны шаги позволяют надеяться на возвращение той динамики роста в туристическом секторе, которая была ранее.

«По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%», - подчеркнул Бахтадзе.

По его словам, сейчас важно, чтобы государство оказало поддержку бизнесменам, занятым в туристической отрасли.

Напомним: антироссийские протесты вспыхнули в столице Грузии 20 июня текущего года, после того, как оппозиция выступила против участия представителей России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). В связи с произошедшими событиями президент РФ Владимир Путин подписал запрет на перелеты самолетов российских авиакомпаний в Грузию начиная с 8 июля, при этом Министерство транспорта запретило перелеты грузинских авиакомпаний в нашу страну. Как пояснил тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва будет готова обсудить отмену запрета на авиасообщение с Грузией после того, как Тбилиси откажется от русофобской политики.