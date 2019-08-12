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13:49   12 Августа 2019
Весь мир

Поставки второй батареи С-400 в Турцию намечены на август-сентябрь

Поставки второй батареи С-400 в Турцию намечены на август-сентябрь

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поставка второй батареи российских зенитно-ракетных систем С-400 запланирована на август—сентябрь. Об этом пишет газета Hurriyet в понедельник, 12 августа.

Он отметил, что сейчас продолжается работа по выбору места дислокации и установке ЗРС. Первый этап поставок С-400 в Турцию состоялся в июле. Российская сторона совершила 30 авиарейсов с компонентами системы на борту.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года. Отмечалось, что после установки ЗРС и обучения персонала Анкара намерена приступить к их активному использованию.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов стороны заключили в 2017 году. Часть сделки по закупке оплатит сама Анкара, а на другую возьмет у Москвы кредит.

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Автор: Арсений Аскольский
#с-400

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