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14:14   12 Августа 2019
Россия

Министр торговли Индии высоко оценил отношения с Россией

Министр торговли Индии высоко оценил отношения с Россией

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял прокомментировал отношения с РФ известной русской пословицей. Об этом 12 августа пишет РИА Новости. 

Гоял после пленарной сессии в рамках визита индийской делегации во Владивосток напомнил пословицу — старый друг лучше новых двух. 

«Есть известная российская поговорка, что старый друг лучше новых двух. И если спросите любого жителя Индии, вам скажут, что Россия — наш лучший, доверительный друг», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что усилиями президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди отношения между странами вышли на очень высокий уровень.

«Отношения являются крепкими, и мы уверены в том, что благодаря этому мы сможем расширить наши экономические, дружеские, а также стратегические отношения», — прокомментировал он. 

Гоял добавил, что с этой точки зрения важную роль играет Восточный экономический форум и встречи на ВЭФ. Он выразил надежду, что благодаря этим мероприятиям страны смогут продвигать торговые и инвестиционные отношения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #индия #общество

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