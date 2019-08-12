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13:48   12 Августа 2019
Россия

Милонов уверен, что классификатор СМИ поможет Роскомнадзору и россиянам

Милонов уверен, что классификатор СМИ поможет Роскомнадзору и россиянам

Классификатор СМИ, который недавно обновил ФАН, поможет в противостоянии с рекламой беспорядков на иностранных площадках, считает депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

Напомним, что американская корпорация Google была уличена в рекламе незаконных акций в Москве. Причем она выдавалась даже тем пользователям, которые не интересуются политикой. Роскомнадзор потребовал прекратить подобные действия, ведь они могут расцениваться как иностранное вмешательство во внутренние дела России.

«Классификатор СМИ от ФАН может свести на нет все попытки зарубежных СМИ рекламировать различные незаконные политические акции или даже беспорядки в РФ», — заметил Милонов.

Милонов уверен, что классификатор СМИ поможет Роскомнадзору и россиянам

Он отметил, что не все ресурсы занимаются журналистикой в классическом ее понимании. Напротив, они стали инструментом пропаганды и работают на зарубежные страны, чтобы дестабилизировать российское общество.

«Поэтому, конечно же, такой классификатор станет полезен не только для РКН, но и для всех граждан РФ», — уверен собеседник «Федерального агентства новостей».

Парламентарий напомнил, что сейчас в федерации готовятся к единому дню голосования, когда россияне выберут депутатов и губернаторов. На фоне этого активизировался Запад, который пытается агитировать за людей, которые нарушают законодательство страны. Это становится поводом для проведения расследования о вмешательстве.

Милонов уверен, что классификатор СМИ поможет Роскомнадзору и россиянам

«И это уже не будет фейковый процесс, не фейковая Санта-Барбара, которая ни к чему не пришла, базирующаяся на домыслах, догадках и сплетнях подвыпивших конгрессменов о якобы российском следе. Сейчас нам нужно начинать собственное расследование, что будет отвечать интересам суверенитета России. А классификатор СМИ поможет разобраться с рекламой незаконных протестных акций в иностранных СМИ и призывами к насилию на улицах российских городов», — подытожил депутат.

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Автор: Анна Манц
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