Милонов уверен, что классификатор СМИ поможет Роскомнадзору и россиянам

Классификатор СМИ, который недавно обновил ФАН, поможет в противостоянии с рекламой беспорядков на иностранных площадках, считает депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

Напомним, что американская корпорация Google была уличена в рекламе незаконных акций в Москве. Причем она выдавалась даже тем пользователям, которые не интересуются политикой. Роскомнадзор потребовал прекратить подобные действия, ведь они могут расцениваться как иностранное вмешательство во внутренние дела России.

«Классификатор СМИ от ФАН может свести на нет все попытки зарубежных СМИ рекламировать различные незаконные политические акции или даже беспорядки в РФ», — заметил Милонов.

Он отметил, что не все ресурсы занимаются журналистикой в классическом ее понимании. Напротив, они стали инструментом пропаганды и работают на зарубежные страны, чтобы дестабилизировать российское общество.

«Поэтому, конечно же, такой классификатор станет полезен не только для РКН, но и для всех граждан РФ», — уверен собеседник «Федерального агентства новостей».

Парламентарий напомнил, что сейчас в федерации готовятся к единому дню голосования, когда россияне выберут депутатов и губернаторов. На фоне этого активизировался Запад, который пытается агитировать за людей, которые нарушают законодательство страны. Это становится поводом для проведения расследования о вмешательстве.